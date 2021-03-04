Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

04.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:34
Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Dün güvenlik güçleri tarafından Doyran köyü yakınlarında sınırda 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan H.M. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu öğrenilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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