Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
22.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:02
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan B.C, İ.Ç. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin