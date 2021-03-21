Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

21.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:53
Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiler olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla B.C, İ.Ç. ve M.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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