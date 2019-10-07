Edirne'de sınırda ceset bulundu

07.10.2019 16:30

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren hudut bölüğü personeli, Güney Tank yolu yanında bulunan DSİ su pompalama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Kanaldan çıkartılan ceset üzerinde yapılan incelemede ölen kişinin Afganistan uyruklu M.S. (21) olduğu belirlendi.

M.S'nin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA