Edirne'de "Sınır Ötesi Organik Tarım Forumu" gerçekleştirildi
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Edirne'de "Sınır Ötesi Organik Tarım Forumu" gerçekleştirildi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Yambol Euro Club Women Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen "Eco Woman Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi" projesi kapsamında "Sınır Ötesi Organik Tarım Forumu" düzenlendi.

Edirne'de
12.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:25

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Yambol Euro Club Women Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen "Eco Woman Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi" projesi kapsamında "Sınır Ötesi Organik Tarım Forumu" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır ötesi bölgelerde doğal kaynakların korunması ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin organik tarımın yaygınlaşmasına katkı sunacağını söyledi.

Proje kapsamında tarımsal eğitim ve çevreci faaliyetler yapıldığını belirten Zıpkınkurt, Edirne ve Yambol'daki ekolojik hayatın korunması için mücadele ettiklerini ifade etti.

Projede son aşamaya geldiklerini belirten Zıpkınkurt, "Projenin bir ayağı Edirne'de bir ayağı Yambol'da yürütüldü. Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre anlayışı açısından güzel bir proje oldu." dedi.

Yambol Euro Club Women Derneği Başkanı Tatyana Balakchieva ise projenin iki kentin ekolojik yaşamının korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Balakchieva, "Projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Projemiz çevreyi korumaya yönelik. Çevreyi korumak ve temiz bir doğayı gelecek nesillere bırakmak adına yaptığımız bu projeden dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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