Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
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Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

27.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:40

Edirne'de pek çok ürünün uygun fiyata bulunabildiği komşu ülkelerden gelenlerin de alışveriş için tercih ettiği pazar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Edirne'de pek çok ürünün uygun fiyata bulunabildiği komşu ülkelerden gelenlerin de alışveriş için tercih ettiği pazar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Cuma günleri kurulan züccaciyeden, tekstile, meyve sebzeden, tuhafiyeye çeşitli ürünlerin satıldığı, halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 2 hafta süreyle kapatıldı.

Bulgar vatandaşlarının sıklıkla geldiği pazarın kapatıldığı, Bulgaristan'daki yayın organlarından ve sosyal medya gruplarından duyuruldu. Buna rağmen kente bu durumdan bilgisi olmadan gelen az sayıdaki kişi pazarın kapısından geri döndü.

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Bu arada Bulgaristan'da da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle son günlerde Bulgar turistlerin kente gelişlerinin azaldığı gözleniyordu.

Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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