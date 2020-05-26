EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğuTÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

26.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:07

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

TÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Hamzebeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk 5 kilometreye ulaşırken Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 300 ihraç yüklü TIR parklarında çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

KAPIKULE'DEN ÇIKIŞ YAPAN İHRAÇ YÜKLÜ TIR SAYISI 300 ARTTI

Trakya Gümrükler ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının etkili olduğu günlerde 800 ihraç yüklü TIR'ın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken dün bu sayının 1100 TIR'a ulaştığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yurt dışına çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR sayısın artmasından kaynaklandığını belirtiti.

'AVRUPA HERŞEYİ BİZDEN ALIYOR'

Polonya'ya oto yedek parçası taşıyan TIR sürücüsü Haydar Şen, Avrupa ülkelerinin her şeyi Türkiye'den satın aldığını bununda sınır kapılarında yoğunluk oluşmasına neden olduğunu anlattı. Şen, "Avrupa bizden çok mal çekiyor zaten bize ihtiyaçları var. Zaten bizden Avrupa'ya gitmeyen hiç bir şey yok. İğneden ipliğe her şey alıyorlar, taş dahil satın alıyorlar. Geçtiğimiz seferde Macaristan'a maske ve eldiven götürdüm, Macar halkı bizim başımıza yığıldı, maske ve eldiven geldi diyerek. Biz şaşırdık, onlarda üretim yokmuş. Bizi karşıladıkları alan bayram yerine döndü. Fotoğraflarımızı çektiler, Türkiye'den maske ve eldiven geldi diye haberler yapıp sevgi gösterisinde bulundular. Avrupa'da üretim yok, her şeyi bizden, Türkiye'den satın alıyorlar" dedi. Tır Sürücüsü İsmail Altunbey, "İhracatımız arttı, şu an çok iyi düzeyde. İthalatımızda biraz durgunluk var, ama ihracatta çok iyi durumdayız. İhracatımız artığında sefer sayıları artıyor. Kapılardaki sistemimizin hızlanması bizimde bekleme süremizi kısaltacak, tek sorunumuz bu" diye konuştu.

EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor
WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Twitter Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 09:08:57. #1.14#
title