Son Dakika | Silahlı saldırıya uğrayan pazarcı yaralandı

Edirne'de pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf yaralandı.

1. Murat Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazar tezgahını kuran Vedat Pınarbaşı ile önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen pazarcı S.H. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulundurduğu silahla Pınarbaşı'nı yaralayan S.H, silahını bırakarak kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki pazarcılardan Tamer Mandacı, AA muhabirine, böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Biz de çok bir şey görmedik, silahlar patladı, polis ambulans geldi yaralıyı götürdüler. İlk kısıtlamasız cumartesi böyle olmasını istemezdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci