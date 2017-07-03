Edirne'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İ.Y, M.K. ve K.G arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. yanında bulunan ruhsatsız silah ile M.K. ve K.G'nın üzerine ateş etti. Kurşunlar M.K. ve K.G'nın bacağını sıyırdı.



Daha sonra İ.Y. silah ile M.K'nın başına vurdu. Yaralanan M.K. ve K.G. ambulansla götürüldüğü Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Olayla ilgili İ.Y. de gözaltına alındı.