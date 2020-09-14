Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
14.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:40
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Y, Sultaniçe köyündeki bir lokantada arkadaşı Ergün B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Y. önce Ergün B'ye, olay yerinden kaçarken de aralarında husumet bulunan Sebahattin I'ya silahla ateş etti.
Sebahattin I. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ergün B. ise Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA