Edirne'de sıkı Kovid-19 denetimi yapıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Vali Ekrem Canalp, kentteki farklı noktalarda denetim yapan Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Canalp, polislere badem ezmesi ikram etti.

Canalp, ilçelerdeki denetim noktalarında görev yapan polisleri ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipleri de ziyaret gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ekipleri ana yol güzergahları ve kavşaklarda araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Marketler ve akaryakıt istasyonlarında da denetim gerçekleştiren ekipler izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Vatandaşlar denetimden memnun

Sürücü Gülnur Yürük, denetimin ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'de vakaların artmasına rağmen tedbirlere dikkat etmeyenlerin olduğunu söyledi.

Gençlerin markete çıkma bahanesiyle Meriç Nehri kenarındaki mesire alanında yoğunluk oluşturduğunu belirten Yürük, "Şu anda mükemmel bir denetim var, her noktada kontrol ediliyoruz. Ben çok sevdim bu durumu açıkçası. Bu memnun edici bir durum. Yapılması gereken bu. Edirne güzel bir şehir Avrupa'nın da dibi, böyle denetimlerin olması gerekiyor. Ellerine sağlık memur beylerin." diye konuştu.

Sürücü Önay Özkan ise denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini belirterek, "Denetimler olması gerekiyor. Aslında vaka sayısını düşürmek için daha da artırılmalı. Belgesi olan çıksın ama belgesi olmayan vatandaş dışarı çıkmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci