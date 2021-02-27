Edirne'de sıkı Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de sıkı Kovid-19 denetimi yapıldı

27.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:18
Edirne'de sıkı Kovid-19 denetimi yapıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Vali Ekrem Canalp, kentteki farklı noktalarda denetim yapan Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Canalp, polislere badem ezmesi ikram etti.

Canalp, ilçelerdeki denetim noktalarında görev yapan polisleri ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipleri de ziyaret gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ekipleri ana yol güzergahları ve kavşaklarda araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Marketler ve akaryakıt istasyonlarında da denetim gerçekleştiren ekipler izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Vatandaşlar denetimden memnun

Sürücü Gülnur Yürük, denetimin ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'de vakaların artmasına rağmen tedbirlere dikkat etmeyenlerin olduğunu söyledi.

Gençlerin markete çıkma bahanesiyle Meriç Nehri kenarındaki mesire alanında yoğunluk oluşturduğunu belirten Yürük, "Şu anda mükemmel bir denetim var, her noktada kontrol ediliyoruz. Ben çok sevdim bu durumu açıkçası. Bu memnun edici bir durum. Yapılması gereken bu. Edirne güzel bir şehir Avrupa'nın da dibi, böyle denetimlerin olması gerekiyor. Ellerine sağlık memur beylerin." diye konuştu.

Sürücü Önay Özkan ise denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini belirterek, "Denetimler olması gerekiyor. Aslında vaka sayısını düşürmek için daha da artırılmalı. Belgesi olan çıksın ama belgesi olmayan vatandaş dışarı çıkmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de sıkı Kovid-19 denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:32:47. #1.14#
title