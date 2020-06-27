Edirne'de sığınmacıları yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalışan 6 şüpheli tutuklandı Edirne'de sığınmacıları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalışan 6 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de sığınmacıları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalışan 6 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için sığınmacılara organizatörlük yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine İstanbul ve Edirne'de bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda M.B, Ş.Ş, Z.K, K.A, K.Y. ve M.Y. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA