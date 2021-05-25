Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine giden ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu 59 TV 507 plakalı kamyonet, Paşayiğit Mahallesi'nde, S.A. idaresindeki 22 RR 503 plakalı

traktörle çarpıştı.

Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durdu.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan bazı sığınmacılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Irak uyruklu 3 sığınmacı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kaçan kamyonet sürücüsü ve diğer sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.

Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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