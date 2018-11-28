Edirne'de Şiddetli Yağmur Etkili Oldu

Edirne'de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne, bu gece Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağışa trafikte yakalanan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görülürken, Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.

Edirne meteoroloji yetkilileri verilerine göre 6 saatte kentte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yetkililer, şiddetli yağışın yarın da devam edeceğini cuma günü hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle yağmurun kara dönüşeceğini bildirdi.