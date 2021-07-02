Edirne'de şiddetli yağış
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Edirne'de şiddetli yağış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de şiddetli yağış Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.

Edirne'de şiddetli yağış

EDİRNE - Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.

Edirne'nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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Edirne'de şiddetli yağış - Haberler
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