Edirne'de şiddetli yağış
Edirne'de şiddetli yağış Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.
Edirne'de şiddetli yağış
EDİRNE - Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.
Edirne'nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa