Şiddetli sağanak etkili oluyor
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Şiddetli sağanak etkili oluyor

14.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:50

Edirne'de şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Edirne'de şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Kentte bir süredir devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.

Yağış, Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'ndeki yolun çökmesine neden oldu. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarından itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Şiddetli sağanak etkili oluyor
Şiddetli sağanak etkili oluyor
Şiddetli sağanak etkili oluyor
Şiddetli sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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