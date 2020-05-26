Edirne'de şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı Edirne'de şiddetli sağanak etkili oluyor.

Edirne'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Yağmur suları nedeniyle göle dönen caddelerde, bazı araçlar yolda kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edirne'de, şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte akşamüzeri etkili olmaya başlayan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı araç sürücüleri, yağmur suları ile kaplanan caddelerde mahsur kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. - EDİRNE

Kaynak: İHA