Edirne'de Şiddetli Sağanak
Edirne'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edirne'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun azalmasını bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü kentte sağanağın devam etmeyeceğini bildirdi.
Kente yakın bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışının da yaşandığı kaydedildi.