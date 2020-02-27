27.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:45

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)

DOLU DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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