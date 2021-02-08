Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
08.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:35
Edirne'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 25 Kasım Stadı önündeki bir ağaç devrildi.
Edirne'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 25 Kasım Stadı önündeki bir ağaç devrildi.
Kentte şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Rüzgar nedeniyle Talatpaşa Mahallesi 25 Kasım Stadı önündeki ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle stat girişindeki çit ve kaldırım zarar gördü.
Edirne Belediyesi ekipleri dallarını testere yardımıyla keserek ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.
Şiddetli rüzgara ilerleyen saatlerde kuvvetli sağanağın da eşlik etmesi bekleniyor.
Sağanağın gece boyunca etkili olması öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar