Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR çarpıştı

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:31

EDİRNE'de TEM yolunda İstanbul yönüne giden TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücülerden Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek, önümdeki TIR'a çarptım" dedi.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ayhan Kara yönetimindeki 31 ATT 38 plakalı TIR, Hurkoviç Fevrid'in kullandığı RO 604 AA Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi, bir araçtan mazot yola döküldü. Bölgeye giden polis ekipleri, İstanbul-Kapıkule arasındaki TEM yolu trafiğe kapatarak, trafiği yönlendirmeyle şehir içinden sağladı. Yolda dökülen mazot temizlenirken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Önünde seyreden Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarpan sürücü Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek önümdeki TIR'a arkadan çarptım" dedi.