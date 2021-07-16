Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de sıcak hava ve nem yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sıcak hava ve nem yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, hissedilen sıcaklık ise bağıl nemin etkisiyle 42 derece olacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, kentte bazı çobanlar, büyükbaş hayvanlarını nehirde serinletiyor. Genelde Yalnızgöz Köprüsü civarında nehre giren inek sürüleri, bir süre suda kaldıktan sonra ahırlarına götürülüyor.

Nehirlerde buharlaşma arttı

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de buharlaşma ve tarımsal sulamanın artmasına bağlı olarak düştü.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'ye yeterli yağışın düşmemesinin de etkisiyle Meriç Nehri'nin debisi 60 metreküp/saniyeye kadar indi. Su seviyesinin azalmasıyla Meriç Nehri yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 8 metreküp/saniyeye kadar indi. Suyu dip seviyeye düşen nehrin yatağında adacıklar oluştu. Su akışının yavaşlaması nedeniyle su üzerinde yosun tabakaları meydana geldi.

Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:26:13. #1.15#

title