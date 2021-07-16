Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne'de sıcak hava ve nem yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sıcak hava ve nem yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, hissedilen sıcaklık ise bağıl nemin etkisiyle 42 derece olacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, kentte bazı çobanlar, büyükbaş hayvanlarını nehirde serinletiyor. Genelde Yalnızgöz Köprüsü civarında nehre giren inek sürüleri, bir süre suda kaldıktan sonra ahırlarına götürülüyor.

Nehirlerde buharlaşma arttı

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de buharlaşma ve tarımsal sulamanın artmasına bağlı olarak düştü.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'ye yeterli yağışın düşmemesinin de etkisiyle Meriç Nehri'nin debisi 60 metreküp/saniyeye kadar indi. Su seviyesinin azalmasıyla Meriç Nehri yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 8 metreküp/saniyeye kadar indi. Suyu dip seviyeye düşen nehrin yatağında adacıklar oluştu. Su akışının yavaşlaması nedeniyle su üzerinde yosun tabakaları meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar