Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği borsada satıldı
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Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği borsada satıldı

Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği borsada satıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi

Edirne'de 2021 ayçiçeği hasat sezonunun ilk mahsulü Edirne Ticaret Borsasında (ETB) tonu 6 bin 247 liradan işlem gördü.

Edirne'de 2021 ayçiçeği hasat sezonunun ilk mahsulü Edirne Ticaret Borsasında (ETB) tonu 6 bin 247 liradan işlem gördü.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk ürünü olan yeni mahsul ayçiçeği satışa arz edilmek üzere getirildi.

Borsa üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen salon satışında Çömlekakpınar köyünden üretici Basri Savaş'a ait bir ton ayçiçeği, tüccar Merdin Erkan tarafından 6 bin 247 liradan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Savaş'ı kutlayarak günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Öztürk ile Canım, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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