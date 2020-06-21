Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü
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Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü

Edirne'de polis ekipleri, seyir halindeyken yanan otomobili söndürdü.

21.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:26

Edirne'de polis ekipleri, seyir halindeyken yanan otomobili söndürdü.

Talatpaşa Bulvarı'nda seyreden Münir Çekiç'in kullandığı 22 DR 321 plakalı otomobil, Selimiye Camisi istikametine döndüğü sırada Mimar Sinan Anıtı önünde alev aldı.

Motor kısmından çıkan alevleri gören sürücü, aracını durdurdu ve bagajındaki yangın söndürücüyü almak istedi ancak bagajı açamadı.

Bu sırada olay yerinden ekip aracıyla geçen polis, yardım için durdu ve itfaiyeye haber verdi.

Polis, ekip aracındaki yangın söndürücüyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bir süre sonra itfaiye ekipleri de geldi.

Sürücü Çekiç, aracının bir anda alev aldığını belirterek, yangının söndürülmesine yardım eden polislere teşekkür etti.

Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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