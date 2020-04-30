Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
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Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor

EDİRNE'de, 2009 yılında kentin en işlek caddesine konulan 'Sevda Çeşmesi' heykelinin belediye ekiplerince yıkılması vatandaşları ikiye böldü.

Edirne'de 'Sevda Çeşmesi'nin yıkılması tartışılıyor
30.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:22

EDİRNE'de, 2009 yılında kentin en işlek caddesine konulan 'Sevda Çeşmesi' heykelinin belediye ekiplerince yıkılması vatandaşları ikiye böldü. Kentte kimi vatandaş çeşmenin yıkılmasını olumlu karşılarken, kimisi de kentin simgesi olduğu için yıkılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Edirne'de 2008 yılında dönemin Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi trafiğe kapatıldı, bir yıl sonra ise caddenin ortasına 'Sevda Çeşmesi' adı verilen heykel dikildi. Elinde güvercin tutan bir kadın ve erkek heykeli ile aslan figürlerinin bulunduğu çeşme, 11 yıldır çarşının ve kentin simgesi haline gelmiş, gelen turistlerin ise fotoğraf çekim noktası olmuştu. Koronavirüs salgınının ardından girişlerine sınırlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde, vatandaşların dolaşmasını önleme amaçlı kısa süre önce altyapı çalışmaları başlatılırken, önceki gün ise caddenin simgesi Sevda Çeşmesi heykeli belediye ekiplerince yıkıldı. 

Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, heykelin yıkım çalışmalarını inceledi ve konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. Heykeli yaptıran eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ise, çeşmenin neden yıkıldığını bilmediğini belirterek, "Umarım yerine daha iyisini yaparlar, henüz neden yıkıldığını bilmiyorum" dedi.'YIKILMASI İYİ OLDU, CADDENİN YÜZÜ GÖZÜ AÇILDI'Edirne'nin simgelerinden olan heykelin yıkılması vatandaşları da ikiye böldü. Saraçlar Caddesi üzerindeki esnaf Ali Tamer Kuday, çeşmenin gerektiğinden fazla büyük olduğunu ve yıkılmasının iyi olduğunu belirterek, "Bu çeşme buraya 11 yıl önce yapılırken de o zaman kentin ileri gelenleri ve mimarlar itiraz etmiş ve yeri uygun bulunmamıştı. Yaklaşık 10 metre genişliğinde bir havuzu var ki zaten cadde ne kadar. Büyük bir meydan veya cadde olsa uygun olurdu kanaatindeyim. Zaten yıkılsın şeklinde istekler vardı ve en son başlayan altyapı çalışmalarıyla burası yıkıldı. Yani yıkılması iyi oldu, caddenin yüzü gözü açıldı" diye konuştu.'ÇEŞMEYE HERKES ALIŞMIŞTI'Sertaç Gersüver ise Edirnelilerin çeşmeye çok alıştığını dile getirerek, "Edirneliler gerçekten bu çeşmeye alışmışlardı. Herkesin de gözü alışmıştı. Biraz hazmi zor olacak gibi geliyor. Ama başkanımız altyapı çalışmaları kapsamında yıktı. Yerine mutlaka daha güzel bir şey yapacaktır" dedi.'YIKILMASI GEREKMİYORDU'Caddede esnaflık yapan Metin Barmanbay ise çeşmenin yıkılmasının gerekli olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Bana göre yıkılması gerekmiyordu ama muhakkak belediye başkanımızın yapacağı güzel bir proje vardır. Çünkü burası Edirne'nin, İstanbul'un İstiklal Caddesi denecek güzellikte olan bir bölgesi. Dolayısıyla Bulgaristan'dan ve Yunanistan dahil olmak üzere her yerden turistler geliyor Edirne'ye. Önce Selimiye Camii, sonra Edirne yazısı sonra gelip bu çeşmede fotoğraf çektiriyorlardı. Bence gerek yoktu ama eminim ki belediye başkanımız çok daha güzelini yapacağından dolayı burayı kaldırmıştır."'GÖRSELLİK AÇISINDAN ÇOK GÜZELDİ'Çeşmenin caddeye görsellik kattığını belirten Ezgi Bambek de, "Görsellik açısından güzeldi ama yine de takdir belediyenin. Umarım yerine daha güzel bir heykel koyulur. Edirne'miz tarihi yağlı güreşlerle anılan bir kent. Belki bir güreşçi heykeli olabilir, belki Ayçiçeği olabilir" dedi.'BİZE GEÇMİŞİ HATIRLATIYORDU'

Çeşmenin yıkılmaması gerektiğini söyleyen Kemal Gamdağıtan ise, "Ben yıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Burasının bir simgesi gibiydi. Burada bize geçmişi hatırlatıyordu bir anımızdı. Çok güzeldi, gerçekten üzüldüm" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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