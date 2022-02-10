1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi - Haberler
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1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Radara takılan teknede bulunan çuvallar dolusu canlı midye denize geri bırakıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen ve uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin kontrol altına alınmasını sağlayan Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'na Enez açıklarında hareket halindeki bir tekne takıldı. Şüphe üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki şüphelileri yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, teknede yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi tespit edildi. Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konularak, canlı midyeler denize geri bırakıldı. Şüphelilere 297 bin 214 lira para cezası uygulandı. - EDİRNE

1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi

1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi

1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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