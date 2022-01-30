Edirne'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Abdurrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi'nde S.E'yi durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelinin üzerinde paketlenmiş halde 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haber

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