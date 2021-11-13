Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi köprülerin çevresi sis ile kaplandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi gözden kayboldu.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi gözden kayboldu.
Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi gözden kayboldu, Meriç ve Tunca nehirleri ile anıtsal yapılar sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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