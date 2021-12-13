Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, "Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz" - Haberler
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Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, "Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de sel felaketi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, "Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz"

EDİRNE Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de kurtarıldığı sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Canalp, "Bugün ve yarın yoğun yağışlar devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetli olacak" dedi.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Birçok evin su altında kaldığı Sultaniçe köyünde sel sularına kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişi de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sel felaketinin yaşandığı Sultaniçe köyünde incelemeler bulundu. Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Vali Canalp, yaşanan sel felaketinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 vatandaşın da kurtarıldığını ifade etti. Enez ve Keşan ilçesini birbirine bağlayan ve şiddetli su akıntısı nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yeniden açıldığını açıklayan Vali Canalp, "Bugün ve yarın yoğun yağışlar devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetli olacak. Şu anda tüm ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız ve bütün kamu kurumlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerekiyor. Uyarılara dikkat edilmeli" dedi.

Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz

Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz

Edirne'de sel felaketi... Vali Canalp, Yağışlar devam edecek teyakkuz halindeyiz

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

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