Edirne'de 'Şehrim 2023 Projesi' çalıştayı düzenlendi

Şehrim 2023 Edirne çalıştayı kapsamında Edirne'deki bir tesiste bir araya gelen akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek, oda ve borsa başkanları ve iş insanları kentin gelişimine katkı sağlayacak talep ve önerilerini sundular.

Şehrim 2023 Edirne çalıştayı kapsamında Edirne'deki bir tesiste bir araya gelen akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek, oda ve borsa başkanları ve iş insanları kentin gelişimine katkı sağlayacak talep ve önerilerini sundular.

Şehirlerin geleceğiyle ilgili iklim değişikliği konusunun göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Şehrim 2023 Şehir Buluşması Çalıştayı'nda, kentin geleceğine katkı sunacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Proje üretirken yeni bakış acılarına ihtiyacımız var"

Yeni projeler üretirken yeni bakış açılarına ihtiyaç duyduklarını söyleyen Karaaslan, "Geçmişin ihtiyaçlarıyla bugünü kıyasladığınızda beklentilerin de haklı olarak değiştiğini görebiliriz. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız tehditler çok daha başka. Edirne olarak sel baskınlarıyla çokça mücadele eden bir şehirde yaşıyorsunuz. Zaman zaman kayıplar verdiğimizi, zaman zaman acılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunun bir kader olmasını kabullenmekten ziyade çözüm üretme, aynı zamanda şehrin geleceğe taşınması noktasında Meriç Nehri'nin ve gözbebeği Selimiye'nin aynı zamanda dünya mirası bir şehir burası. Dolayısıyla bu şehrin geleceğe daha güçlü taşınmasını amaçlamaktayız. Amaç ortak" dedi.

Bu amaçları hayata geçirmek için somut projelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaaslan, "En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilme iradesinin ortaya konulduğu, somutlaştığı 3 Nehir 1 Şehir Projesi hakikaten bu şehrin geleceği açısından, özellikle Meriç Nehri düzenlemeleriyle birlikte çok önemli. Dolayısıyla şehrimizin çevre, şehir ve kültür değerlerini konuşmak için bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

"Şehirlerin gelişimi için fikir üreten herkesle bir arada olmalı hedefliyoruz"

Bu şehrin kültürel birikiminin farkında olduklarını ve bu birikimin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Karaaslan, "Bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle birlikte bütün şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi. Sonra üzerine yenilerini eklemeye başladık şehirlerimizde artık mimari, estetik ve şehir silueti kavramları daha ön plana çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Şehirlerin geleceğiyle ilgili iklim değişikliğinin etkili rol oynadığını belirten Karaaslan, "Değişen iklimle birlikte hepimizin yaşamları hızla değişmekte ve bu değişim artık gelecekte gerçekleşmeyecek bugün gerçekleşiyor. Dolayısıyla gerek belediye başkanlarımızın, gerek siyaset mekanizmasının, gerek sivil toplum örgütlerinin, gerek gençlerin bu şehir için fikir üreten herkesle mümkün olduğu kadar bugün bir arada olmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın organize ettiği toplantının Edirne'den başlamasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Edirne'nin bir kültür başkenti olduğunu aktaran Aksal, "Edirnemizi daha ilerilere taşımak için dünya kültür merkezi yapmak için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Edirne tarihi eserleriyle çok önemli, kültür denilince müzeler de çok önemli. Biz bu anlamda Edirnemizde müzelerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Edirne merkezde 13 müzemiz var, yakın zamanda Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi'ni açtık. Yine geçen hafta Mustafa Varank bakanımızın katılımıyla Edirne'nin en güzel tarihi yapılarından bir tanesi Necmi İğe Evi'ni Etnografya Müzesi olarak açtık. Bu müze açılışlarına devam edeceğiz" dedi.

"Kentin tüm dinamiklerinin çalıştayda olması sevindirici"

Edirne'nin marka değerini öne çıkartmak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentin tüm dinamiklerinin çalıştayda yer almasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu birlikteliğin Edirne'yi temsil eden siyaset üstü bir birliktelik olduğuna değinen İba, "Edirnemiz için atılan her bir adımı, yapılan bütün gayretleri önemsiyoruz. Tüm çabamız Edirnemiz için. Her bir karışı tarih kokan, ecdat yadigarı güzel şehrimizi daha iyi noktalara taşımak adına yapacağımız müzakere şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve borsa temsilcileri ile iş insanları kentle ilgili talep ve önerilerini sundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı