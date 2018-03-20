Edirne'de Şehitler Anıldı

Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Mithatpaşa Ortaokulu'nda "Hoşaf Etkinliği" düzenlendi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir milleti millet yapan olgunun ortak hissettikleri olduğunu belirtti.

Bir milletin ortak değerinin ortak tasada, kıvançta, üzüntüde ve sevinçte bir olabilmesi ile ilgili olduğunu aktaran Gürkan, "Türk milletinin en çok gurur duyduğu konuların başında özellikle Çanakkale ile başlayan, Kurtuluş Savaşı ile devam eden ve bugün yine Afrin'de vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını vatanı için feda eden Mehmetçikler gelir.

Çanakkale'nin eşsiz komutanı, Türk milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferlerde, bu coğrafyada yaşayan herkesin kuşkusuz çok büyük payı vardır. Anaların payı vardır, babaların payı vardır, askere giderken avucuna, saçına kına yaktığımız, kınalı kuzuların payı vardır. Ama savaşa gidemese de oturduğu yerden savaşa gidenlere çarık, giysi, mermi üreten herkesin çok büyük katkıları vardır." ifadelerini kullandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da sadece Çanakkale'de değil, Kurtuluş Savaşı'nda, Afrin'de, Kıbrıs'ta, Kore'de, 15 Temmuz'da şehit düşen tüm askerleri vatandaşları rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara hoşaf ikram edildi.