Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı

Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı EDİRNE'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ismi, Edirne Belediyesi ile Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği iş biriliğiyle 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak...

Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
16.07.2020 04:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:23


Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
EDİRNE'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ismi, Edirne Belediyesi ile Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği iş biriliğiyle 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak değiştirilerek, yeniden düzenlendi. Parkın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını ifade ederek, "Herkes şunu iyi bilsin ki, darbelerden çok çekmiş bir millet, bundan sonra hiçbir darbeye, kalkışmaya geçit vermeyecektir" dedi.
Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' açılışı gerçekleştirildi. Daha önceden '15 Temmuz Şehitler Parkı' ismiyle anılan bölge için Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği' isim değişikliği önerisi vermiş ve Edirne Belediye Meclisi'nde yeni isminin 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olması kararlaştırılmıştı. Parkın yeni ismiyle gerçekleştirilen açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dernek başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ve davetliler katıldı.
Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Güner, "O gece 251 kişiden öğrendik, 251 kere vatanın onurunu, namusunu, haysiyetini. Allah şehadetlerini kabul etsin. ve yetmedi 2 bin 196 yiğitten tekrar tekrar dinledik, belledik ve gelecek kuşaklara aktarmaya ahdettik, and içtik o geceyi. Öncelikle o gece vatanı çakallardan, hainlerden, işbirlikçilerden kurtarıp gönlümüze emanet eden şehitlerimize, gazilerimize selam ederim, o gece canını dişine katarak can havliyle mücadele eden herkese hürmet ederim. Daha sonra başta Reisi Cumhurumuz olmak üzere o gece ve sonrasında işgalci hainlerin hedefinde olan tüm devlet büyüklerime saygı ve sadakatimi iletmek isterim. 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarılmasına vesile olacak olan bu parkı bizlere hediye Edirne Belediye Başkanımız sayın Recep Gürkan'a, parkın açılması gündeme geldiğinde açılması için  oy birliğiyle evet diyen Edirne Belediye Meclisi üyelerine teşekkürlerimi iletirim" dedi.
'ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİNİ YAŞATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini Edirne'nin en merkezi yerine vermekten gurur duyduklarını belirtti. Gürkan, "Edirne'nin öyle bir yerine koymalıydık ki bu ismi, çok yoğun geçişlerinin olduğu, çok yoğun araç trafiğinin olduğu ve her geçenin bu tabelayı, ismi görerek hafızasını her daim diri tutacağı bir yer olmalıydı. Bu nokta olsa olsa jandarma kavşağındaki bu alan olur. Mecliste oybirliği ile kabul edildi. Bugün de 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in şehit edildiği bugünde, onun ismini yaşatmanın haklı gururunu, onurunu ve kıvancını yaşıyoruz" diye konuştu.
'BİZDEN HAİN, DEVLET DÜŞMANI ÇIKMAZ'
Kamuoyunda sıkça tartışılan, kendisinin 15 Temmuz gecesi 'darbeye kadeh kaldırdığı' yönündeki videoya da değinen Gürkan, "O gece üniversite mezunu arkadaşlarımla beraber bir mezuniyet toplantısındaydım. O gece şunu söyledim darbenin olduğunu öğrendiğimde, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var. İçelim'. Bu sözü aldılar, çevirdiler 'darbenin şerefine kadeh kaldırdı' dediler. Benim adım Recep Gürkan, 56 yaşındayım. Herkes tanır beni bu şehirde. Bana birçok şeyi yakıştırabilirsiniz, birçok şeyi ima edebilirsiniz, ama bana yakışmayacak birkaç şey varsa bunlardan biri de FETÖ'cülüktür, devlet düşmanlığıdır, millet hainliğidir. Bunu bana kimse yakıştıramaz. Ben bu şehirde birçok görev yaptım. Çok önemli görevler verdi bu devlet bana. Bizim mayamızda bozukluk yoktur, ben evlad-ı Fatihan torunuyum. Bizim sütümüzde haram yoktur. Biz devlet dendiğinde boynunu eğen bir Allah'ın bir de milletin huzurunda başını eğen insanlarız. O yüzden bizden hain, devlet düşmanı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Hande Yener Serdar Ortaç Aybüke Pusat
Spor Ali Palabıyık Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 04:27:40. #1.14#
title