Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
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Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı

EDİRNE'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ismi, Edirne Belediyesi ile Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği iş biriliğiyle 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak değiştirilerek, yeniden düzenlendi.

Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
15.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:18

EDİRNE'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ismi, Edirne Belediyesi ile Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği iş biriliğiyle 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olarak değiştirilerek, yeniden düzenlendi. Parkın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını ifade ederek, "Herkes şunu iyi bilsin ki, darbelerden çok çekmiş bir millet, bundan sonra hiçbir darbeye, kalkışmaya geçit vermeyecektir" dedi.

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' açılışı gerçekleştirildi. Daha önceden '15 Temmuz Şehitler Parkı' ismiyle anılan bölge için Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği' isim değişikliği önerisi vermiş ve Edirne Belediye Meclisi'nde yeni isminin 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı' olması kararlaştırılmıştı. Parkın yeni ismiyle gerçekleştirilen açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dernek başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ve davetliler katıldı.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Güner, "O gece 251 kişiden öğrendik, 251 kere vatanın onurunu, namusunu, haysiyetini. Allah şehadetlerini kabul etsin. ve yetmedi 2 bin 196 yiğitten tekrar tekrar dinledik, belledik ve gelecek kuşaklara aktarmaya ahdettik, and içtik o geceyi. Öncelikle o gece vatanı çakallardan, hainlerden, işbirlikçilerden kurtarıp gönlümüze emanet eden şehitlerimize, gazilerimize selam ederim, o gece canını dişine katarak can havliyle mücadele eden herkese hürmet ederim. Daha sonra başta Reisi Cumhurumuz olmak üzere o gece ve sonrasında işgalci hainlerin hedefinde olan tüm devlet büyüklerime saygı ve sadakatimi iletmek isterim. 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarılmasına vesile olacak olan bu parkı bizlere hediye Edirne Belediye Başkanımız sayın Recep Gürkan'a, parkın açılması gündeme geldiğinde açılması için  oy birliğiyle evet diyen Edirne Belediye Meclisi üyelerine teşekkürlerimi iletirim" dedi.'ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİNİ YAŞATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini Edirne'nin en merkezi yerine vermekten gurur duyduklarını belirtti. Gürkan, "Edirne'nin öyle bir yerine koymalıydık ki bu ismi, çok yoğun geçişlerinin olduğu, çok yoğun araç trafiğinin olduğu ve her geçenin bu tabelayı, ismi görerek hafızasını her daim diri tutacağı bir yer olmalıydı. Bu nokta olsa olsa jandarma kavşağındaki bu alan olur. Mecliste oybirliği ile kabul edildi. Bugün de 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in şehit edildiği bugünde, onun ismini yaşatmanın haklı gururunu, onurunu ve kıvancını yaşıyoruz" diye konuştu.'BİZDEN HAİN, DEVLET DÜŞMANI ÇIKMAZ'

Kamuoyunda sıkça tartışılan, kendisinin 15 Temmuz gecesi 'darbeye kadeh kaldırdığı' yönündeki videoya da değinen Gürkan, "O gece üniversite mezunu arkadaşlarımla beraber bir mezuniyet toplantısındaydım. O gece şunu söyledim darbenin olduğunu öğrendiğimde, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var. İçelim'. Bu sözü aldılar, çevirdiler 'darbenin şerefine kadeh kaldırdı' dediler. Benim adım Recep Gürkan, 56 yaşındayım. Herkes tanır beni bu şehirde. Bana birçok şeyi yakıştırabilirsiniz, birçok şeyi ima edebilirsiniz, ama bana yakışmayacak birkaç şey varsa bunlardan biri de FETÖ'cülüktür, devlet düşmanlığıdır, millet hainliğidir. Bunu bana kimse yakıştıramaz. Ben bu şehirde birçok görev yaptım. Çok önemli görevler verdi bu devlet bana. Bizim mayamızda bozukluk yoktur, ben evlad-ı Fatihan torunuyum. Bizim sütümüzde haram yoktur. Biz devlet dendiğinde boynunu eğen bir Allah'ın bir de milletin huzurunda başını eğen insanlarız. O yüzden bizden hain, devlet düşmanı çıkmaz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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