Edirne'de şehir içi ulaşımda "tam kapanma" ayarlaması yapıldı

Edirne'de şehir içi ulaşıma "tam kapanma" ayarlaması yapıldı.

Edirne'de şehir içi ulaşıma "tam kapanma" ayarlaması yapıldı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, ETUS Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında güzergahlardaki ayarlama hakkında bilgi verdi, minibüsçü esnafının destek beklediğini söyledi.

Salgının başından bu yana kendi imkanları ve kısmen belediyeden aldıkları desteklerle toplu taşıma hizmetini sürdürdüklerini anlatan Giyik, toplu taşıma hizmeti yapan esnaflara yönelik destek sağlanması gerektiğini savundu.

Giyik, akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimi, kamu ve özel bankalar olan borçların ertelenmesi, vergi, SGK ve Bağ-Kur primlerinin salgın bitene kadar devlet tarafından ödenmesini istedi.

Edirne'de perşembe akşamı başlayacak tam kapanma boyunca minibüs sayıları ile bazı güzergahlarda değişiklik yaptıklarını aktaran Giyik, 8 güzergahta 25 minibüs ile kapanma sürecinde hizmet vereceğini aktardı. Giyik, gelen taleplere göre güzergahların da değişebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin