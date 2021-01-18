Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
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Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu

18.01.2021 15:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:36
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu

HAVA sıcaklığının geceleri eksi 7 dereceye kadar düştüğü Edirne'de Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte sular altında kalan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve çevresi, buz tuttu.

HAVA sıcaklığının geceleri eksi 7 dereceye kadar düştüğü Edirne'de Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte sular altında kalan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve çevresi, buz tuttu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Edirne'de etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gündüz 1, geceleri eksi 7 dereceye düştüğü kentte, Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Sarayiçi'nin hemen yanında bulunan Edirne Sarayı Kazı Alanı'nda yer alan Balkan Şehitliği'nin sular altında kalan kısmı ise buz tuttu. Tarım arazilerine yayılan taşkın suları da buza döndü. Vatandaşlar, seralardaki mahsullerinin üzerlerini örterek, önlem aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu gece eksi 8 dereceye kadar düşecek olan hava sıcaklığı cuma günü artacak.Polis, trafikte seyir halindeki araçları durdurarak kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu
Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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