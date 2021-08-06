Edirne'de sanayi sitesinde bulunan oto galericiler yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sanayi sitesinde bulunan oto galericilerin yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sanayi sitesinde bulunan oto galericilerin yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacağını söyledi.

Gürkan, sanayi sitesi ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafla ortak bir karar aldıklarını, kurulacak galericiler sitesinin hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, oto galericileri bir araya toplamanın rekabeti ve kaliteyi arttıracağını, vatandaşlara daha düzenli bir ortamda seçme şansı vereceğini ifade etti.

Edirne'ye yakışan bir yer olacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla süreci beraber yürüttük. Planlamalar yapıldı, her hangi bir sorun kalmadı. İmar planları ve parselasyonlar yapıldı. Yine biz arkadaşlarımıza yeri tahsis ediyoruz, alt yapısını belediye olarak biz yapacağız. Müştereken onlarla da gönül rızasıyla, herkesin isteğiyle ve arzusuyla güzel bir oto galericiler sitesi kazandıracağız Edirne'ye. Dolayısıyla sanayi de bu anlamda rahatlamış olacak, şehrin içi de rahatlamış olacak."

Gürkan, halı ve oto yıkamacıların sanayi sitesinden kaldırılmasıyla ilgili her hangi bir çalışmanın olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar