Edirne'de sanayi sitesinde bulunan oto galericiler yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de sanayi sitesinde bulunan oto galericiler yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacak

Edirne'de sanayi sitesinde bulunan oto galericiler yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sanayi sitesinde bulunan oto galericilerin yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sanayi sitesinde bulunan oto galericilerin yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacağını söyledi.

Gürkan, sanayi sitesi ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafla ortak bir karar aldıklarını, kurulacak galericiler sitesinin hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, oto galericileri bir araya toplamanın rekabeti ve kaliteyi arttıracağını, vatandaşlara daha düzenli bir ortamda seçme şansı vereceğini ifade etti.

Edirne'ye yakışan bir yer olacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla süreci beraber yürüttük. Planlamalar yapıldı, her hangi bir sorun kalmadı. İmar planları ve parselasyonlar yapıldı. Yine biz arkadaşlarımıza yeri tahsis ediyoruz, alt yapısını belediye olarak biz yapacağız. Müştereken onlarla da gönül rızasıyla, herkesin isteğiyle ve arzusuyla güzel bir oto galericiler sitesi kazandıracağız Edirne'ye. Dolayısıyla sanayi de bu anlamda rahatlamış olacak, şehrin içi de rahatlamış olacak."

Gürkan, halı ve oto yıkamacıların sanayi sitesinden kaldırılmasıyla ilgili her hangi bir çalışmanın olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de sanayi sitesinde bulunan oto galericiler yeni kurulacak oto galericiler sitesine taşınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:07:28. #1.16#

title