Edirne'de sanayi odasından fırıncılara zam tepkisi: Burası farklı bir cumhuriyet mi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, ekmeğe zam talebini değerdirmeye almadığı gerekçesiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ile fırıncılar arasında tartışma büyüyor. Zıpkınkurt, üyelerinin uyguladığı fiyatın yasal olmadığını, talep ettikleri fiyatın ise Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, "Şimdi yeni fiyat talepleri var. Kilosuna 12 lira 50 kuruş istediler. Türkiye'de 12,50'lik bir il var mı? Edirne farklı bir yer mi, farklı bir cumhuriyet mi ki böyle bir fiyat istiyorsun?" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), kentte fırıncıların zam talebine olumlu yanıt vererek kilo fiyatını 10 liraya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ise fırıncıların zam talebine yanıt vermedi. Esnaf ve Sanatlar Odası'na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gramını 2 liradan sattıkları ekmeğin gramajını 200'e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, ETSO'ya zam konusunda 2 yıl boyunca verdikleri zam talebi dilekçelerini değerlendirmeye almamasına tepki gösterip, "Halkımızın yanında yer alarak, vatandaşın evine ekmek götürebilmesi için mücadele ediyoruz ama ne yazık ki, üyesi olduğumuz, bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlara sokmakta. 2 yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO'ya 8 dilekçe vermemize rağmen, bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler. Biz de Esnaf ve Sanatkarları Odaları'nın verdiği fiyat tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise ETSO, bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarifeye çekmemizi istiyor. Yani 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmamızı istiyor" diye konuştu.