Edirne'de salgın nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı normalleşmeyle açılacak
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Edirne'de salgın nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı normalleşmeyle açılacak

Edirne'de salgın nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı normalleşmeyle açılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı'nın kontrollü normalleşme kapsamında 6 Haziran'da açılacağı bildirildi.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı'nın kontrollü normalleşme kapsamında 6 Haziran'da açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir kapalı olan pazarın yeniden hizmete açılacağını belirtti.

Pazarın, Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getirdiğini ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunduğunu sağladığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Sevgili Edirneliler, değerli hemşehrilerim pandemi nedeniyle uzun bir süredir ara vermiş olduğumuz Üretici Kadınları Pazarı'mız 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçmemiz nedeniyle ilk kez 6 Haziran Pazar günü, yine Cumartesi Pazarı'nın yanında ve bitişiğinde Antika Pazarı ile birlikte açılacaktır. Üretici kadınlarımızın kendi el emekleri ile hazırladığı ürünlerden almak için 6 Haziran Pazar günü sizleri Üretici Kadınları ve Antika Pazarı'nın açılışına bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de salgın nedeniyle kapalı olan Üretici Kadınlar Pazarı normalleşmeyle açılacak - Haberler
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