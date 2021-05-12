Edirne'de salgın kurallarını ihlal ederek satış yapan çay ocağı, büfe ve müşterileri hakkında tutanak tutuldu
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Edirne'de salgın kurallarını ihlal ederek satış yapan çay ocağı, büfe ve müşterileri hakkında tutanak tutuldu

Edirne'de salgın kurallarını ihlal ederek satış yapan çay ocağı, büfe ve müşterileri hakkında tutanak tutuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek çay satışı yaptığı tespit edilen iki işletme sahibi ve dükkanların önünde kural ihlali yapan 7 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Edirne'de "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek çay satışı yaptığı tespit edilen iki işletme sahibi ve dükkanların önünde kural ihlali yapan 7 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, Kıyık Caddesi'nde bir börekçi ile büfenin salgın kurallarını ihlal ederek çay satışı yaptığını ve vatandaşların dükkanların önünde toplandığını tespit etti.

İşletme sahipleri ve dükkanların önünde toplanan 7 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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