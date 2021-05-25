Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de saklandıkları evde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığı yaparlarken gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de saklandıkları evde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığı yaparlarken gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B, G.T, H.A, S.A, C.A, E.H S.A ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün takibe aldığı araçtaki şüpheliler, şehir merekzinde bir mahalledeki eve saklanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ihraç polis memuru ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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