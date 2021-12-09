EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 4 FETÖ şüphelisinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığında olduğunu ve ilçe merkezindeki bir evde saklandıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ihraç komiser H.B., ihraç komiser yardımcısı A.D., ihraç polis memuru M.D. ve ihraç matematik öğretmeni H.İ.?yi yakalayarak, gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., A.D., M.D. ve H.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

EDİRNE'DE SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANAN 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

 Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

 Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title