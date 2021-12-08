Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne ve Keşan emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden dosyaları bulunan 4 şüphelinin Yunanistan'a kaçış hazırlığında olduğunu ve ilçe merkezindeki evde saklandıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ihraç komiser H.B., ihraç komiser yardımcısı A.D., ihraç polis memuru M.D. ve ihraç matematik öğretmeni H.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., A.D., M.D. ve H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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