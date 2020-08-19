Edirne'de sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 11 bin 850 lira ceza uygulandı
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Edirne'de sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 11 bin 850 lira ceza uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sahte plaka taktığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 11 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 11 bin 850 lira ceza uygulandı
19.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:06

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sahte plaka taktığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 11 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde park halindeki kamyonette inceleme yaptı.

Kamyonetteki 22 KL 760 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Sürücü H.K'ye 11 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Kamyonet çeciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA

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