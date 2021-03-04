Edirne'de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

04.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:50
Edirne'de sahte kimlikle yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sahte kimlik ile yasadışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 2'si kadın 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sahte kimlik ile yasadışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 2'si kadın 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Aranan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheliyi yakaladı. Arananlar arasında bulunan H.B (34) ve G.G. (25) adlı iki kadın ile H.B'nin (43) adlarına sahte kimlik düzenlendiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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