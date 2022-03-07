EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte 138 bin 250 Amerikan doları ele geçirildi.

EDİRNE'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte 138 bin 250 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü V.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan, Edirne'ye gelen V.A. yönetimindeki aracı şüphe üzerine otoban gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 2 milyon lira değerinde bin 185 adet 100 Amerikan doları, 395 adet 50 Amerikan doları olmak üzere toplam bin 580 adet sahte 138 bin 250 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE'DE SAHTE 138 BİN 250 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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