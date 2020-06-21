Edirne'de sahile ölü caretta caretta vurdu Edirne'nin Keşan ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Danişment sahilinde kumsalda gezen Halil Garip, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü.

Garip ve sahildekiler deniz kaplumbağasının hareket etmediğini fark edince, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin, ölü deniz kaplumbağasını, incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.

Kaynak: AA