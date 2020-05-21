Edirne'de sahilde gezen 35 kişiye 13 bin 720 lira ceza yazıldı Edirne'nin Keşan ilçesinde sahilde gezen 35 kişiye toplam 13 bin 720 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahilde gezen 35 kişiye toplam 13 bin 720 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Mecidiye, Yayla ve Erikli köylerinde yaptıkları kontrollerde bazı kişilerin sahilde gezdiklerini tespit etti.

Bölgede bulunan 35 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Kaynak: AA