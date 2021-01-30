Edirne'de sağlık çalışanı baba ile kızı sokak hayvanları için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de sağlık çalışanı baba ile kızı sokak hayvanları için seferber oldu

30.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:55
Edirne'de sağlık çalışanı baba ile kızı sokak hayvanları için seferber oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ender Kaykı, kızının bebekliğinden kalan yatağı ve kullanmadığı demir masadan kedilere yuva yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ender Kaykı, kızının bebekliğinden kalan yatağı ve kullanmadığı demir masadan kedilere yuva yaptı.

Dr. Kaykı, kızı İrem ile sokaktaki kedi ve köpeklerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ender Kaykı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Sağlığı Merkezinin çevresindeki sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Kızıyla kedilerin barınabileceği bir kedi evi yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaykı, "Kedi evi daha büyük olsun diye kızımın bebekliğinde kullandığı yatağı ve kullanmadığımız demir masayı kedilerin barınabileceği bir yuva haline getirdik. Yani kullanılmayan eşyaları, çok da hayırlı olacak bir geri dönüşüme kazandırmış olduk. Şimdi mahalledeki kediler buraya gelerek soğuktan korunuyor ve karınlarını doyuruyor. Bu yuva, yaklaşık 15 kedinin aynı anda barınmasını sağlıyor. Sokak hayvanları çevrede oluşturduğumuz mama odaklarında da karınlarını doyuruyor." diye konuştu.

Sosyal medyada #sokakcanlilarimizikoru etiketi ve kedileribesleyelim hesabından, hayvanseverlerin mama yardımında bulunduğunu belirten Kaykı, "Gelen bağışlardan arta kalanları Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ve belediyenin sokak aralarına koyduğu kedi ve köpek besleme odaklarına dolduruyoruz." dedi.

İrem Kaykı, hayvan sevgisini ailesinden geldiğini belirtti.

Evlerinde de kedileri olduğunu anlatan Kaykı, "Elimizden geldiğince sokaktaki tüm kedilere, köpeklere ve diğer hayvanlara barınak yapmaya ve mama vermeye çalışıyoruz. Umarım dünyada bir gün hiç aç hayvan kalmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Hanife Gürdal
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Marcel Tisserand Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de sağlık çalışanı baba ile kızı sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:00:04. #1.14#
title