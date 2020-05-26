Edirne'de sağanak yolları göle çevirdi
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Edirne'de sağanak yolları göle çevirdi

EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne'de sağanak yolları göle çevirdi
26.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:48

EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde bir vatandaşın evin balkonundan göle dönen caddeye olta atığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Edirne'de 16.30 saatlerinde dolu ile başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.

Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan suyla kaplı yolda mahsur kaldı. Suya giren aracının arıza yaptığını söyleyen  Ceylan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri aracından çıkararak kurtardı. Ceylan, "Aniden yolu su bastı ve bu sırada aracım arıza yaptı. Suyun ortasında kalınca korktum ve hemen itfaiye ekiplerini aradım. Ekipler kısa sürede gelerek beni kurtardı"dedi.BALKONDAN SU DOLU CADDEYE OLTA ATTI

Yağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yarında etkili olacağını söyledi.


Kaynak: DHA

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