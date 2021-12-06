Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı - Haberler
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Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Güncel

Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradıEDİRNE Edirne'de etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı

EDİRNE Edirne'de etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de hafta başı olması sebebiyle işlerini halletmek için dışarıya çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar işyerlerinin altına sığınırken bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu.

Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar'da bulunan ve yağmurda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, vatandaşlar ve çevredeki esnaflar tarafından beslendi.

Öte yandan cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte olan araçlar da zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kentte sağanağın belli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı

Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı

Edirne'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri

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